Кими Антонели №1 в квалификацията в Маями, изненадата е Верстапен - втори

В деня, в който почете паметта на Алесандро Дзанарди, италианският автомобилен спорт има повод за радост.

19-годишният Кими Антонели спечели квалификацията за Гран при на Маями от Формула 1. Талантът от "Мерцедес" бе чувствително по-бърз от своя съотборник Джордж Ръсел, който остана чак пети.

Изненадващо второ време даде Макс Верстапен, който излезе последен на пистата. От началото на сезона четирикратният световен шампион непрекъснато се оплаква от проблеми с автомобила си "Ред Бул". Трети е Шарл Льоклер с "Ферари".

Тъй като в неделя в Маями се очакват гръмотевични бури, часът на старта може да бъде изместен.