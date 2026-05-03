Тимът на Мъри изпусна да бие 10 от "Трабзон", шанс за Европа още има

Воденият от Станимир Стоилов "Гьозтепе" изусна да бие третия във временното класиране на Турция.

В среща от 32-ия кръг тимът на Мъри направи 1:1 като гост на "Трабзон".

Тимът от Измир поведе в 32-ата минута чрез Жуан. В края на полувремето Мустафа Ескихелак си изкара 2 жълти картона и остава домакините с човек по-малко.

В 76-ата минута за "Гьозтепе"в игра се появи и Филип Кръстев.

В 3-ата минута на добавеното време Умут Найир донесе точката за домакините, оформяйки крайното 1:1.

"Гьозтепе" 5-и с 52 точки. Отборът на Мъри няма шанс за четвъртата позиция.

Трябва обаче да се задържи 5-и и да се надява, че третият "Трабзон" или четвъртият "Бешикташ" ще вземат купата на Турция и ще освободят една европейска квота.

До края на сезона има 2 кръга.