"Барса" на 2 точки от защита на титлата в Испания

"Барселона" трудно спечели с 2:1 гостуването си на "Осасуна" в двубой от 34-ия кръг на Примера дивисион и вече само на 2 т. от защитата на титлата си в Испания.

Каталунският гранд има 88 точки на върха в класирането, а вторият "Реал" има 74 и в оставащите 5 мача за него (сред тях е гостуване на "Ноу Камп") следващия уикенд може да набере максимум 89.

При равенство в точките се гледат преките двубои. Мадридчани биха в първото шампионатно Ел Класико за сезона "Барса" с 2:1.

В 81-ата минута Роберт Левандовски откри резултата, а Феран Торес вкара за 2:0 5 мин по-късно.

Раул Де Аро се разписа се разписа почетно за домакините.