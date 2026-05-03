"Барса" на 2 точки от защита на титлата в Испания

"Барселона" трудно спечели с 2:1 гостуването си на "Осасуна" в двубой от 34-ия кръг на Примера дивисион и вече само на 2 т. от защитата на титлата си в Испания.
Каталунският гранд има 88 точки на върха в класирането, а вторият "Реал" има 74 и в оставащите 5 мача за него (сред тях е гостуване на "Ноу Камп") следващия уикенд може да набере максимум 89.
При равенство в точките се гледат преките двубои. Мадридчани биха в първото шампионатно Ел Класико за сезона "Барса" с 2:1.
В 81-ата минута Роберт Левандовски откри резултата, а Феран Торес вкара за 2:0 5 мин по-късно.
Раул Де Аро се разписа почетно за домакините.