Тодор Скримов MVP на сезона

Водещата фигура във волейболния шампион "Левски" Тодор Скримов бе избран за MVP на сезона след победата с 3:1 във финалната серия над "Нефтохимик".
Бившият национал получи още 3 приза - за най-добър посрещач, най-добър изпълнител на сервис и играч на публиката на финалната серия. За неин MVP бе определен разпределителят на "сините" Стоил Палев.
Ето и всички наградени:
Идеалният отбор на сезона:
Най-добро либеро - Христо Колев ("Славия")
Най-добър център - Лазар Бучков ("Левски")
Най-добър посрещач - Тодор Скримов ("Левски")
Най-добър диагонал - Мариян Наков ("Пирин", Разлог)
Най-добър посрещач 2 - Ерион Байрами ("Дея спорт")
Най-добър разпределител - Владимир Станков ("Локомотив Авиа")
Най-добър посрещач (ефективност) - Христо Колев
Най-добър изпълнител на сервис - Тодор Скримов
Най-добър нападател (успеваемост) - Лазар Бучков
Топреализатор на първенството - Мариян Наков
Най-добър блокировач (най-много блокади) - Костадин Гаджанов ("Пирин", Разлог)
Награда за спортсменство "Стефка Великова" - Мариян Наков