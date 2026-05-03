ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Меси с гол №906 и асистенция №408, но при ужасяващ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22776087 www.24chasa.bg

Тодор Скримов MVP на сезона

1444
Тодор Скримов Снимка: Startphoto.bg

Водещата фигура във волейболния шампион "Левски" Тодор Скримов бе избран за MVP на сезона след победата с 3:1 във финалната серия над "Нефтохимик".

Бившият национал получи още 3 приза - за най-добър посрещач, най-добър изпълнител на сервис и играч на публиката на финалната серия. За неин MVP бе определен разпределителят на "сините" Стоил Палев.

Ето и всички наградени: 

Идеалният отбор на сезона:

Най-добро либеро - Христо Колев ("Славия")

Най-добър център - Лазар Бучков ("Левски")

Най-добър посрещач - Тодор Скримов ("Левски")

Най-добър диагонал - Мариян Наков ("Пирин", Разлог)

Най-добър посрещач 2 - Ерион Байрами ("Дея спорт")

Най-добър разпределител - Владимир Станков ("Локомотив Авиа")

Най-добър посрещач (ефективност) - Христо Колев

Най-добър изпълнител на сервис - Тодор Скримов

Най-добър нападател (успеваемост) - Лазар Бучков

Топреализатор на първенството - Мариян Наков

Най-добър блокировач (най-много блокади) - Костадин Гаджанов ("Пирин", Разлог)

Награда за спортсменство "Стефка Великова" - Мариян Наков

Тодор Скримов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Чакаме - и победителят не казва много, и другите тихо стъпват край него (Видео)