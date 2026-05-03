Тодор Скримов MVP на сезона

Водещата фигура във волейболния шампион "Левски" Тодор Скримов бе избран за MVP на сезона след победата с 3:1 във финалната серия над "Нефтохимик".

Бившият национал получи още 3 приза - за най-добър посрещач, най-добър изпълнител на сервис и играч на публиката на финалната серия. За неин MVP бе определен разпределителят на "сините" Стоил Палев.

Ето и всички наградени:

Идеалният отбор на сезона:

Най-добро либеро - Христо Колев ("Славия")

Най-добър център - Лазар Бучков ("Левски")

Най-добър посрещач - Тодор Скримов ("Левски")

Най-добър диагонал - Мариян Наков ("Пирин", Разлог)

Най-добър посрещач 2 - Ерион Байрами ("Дея спорт")

Най-добър разпределител - Владимир Станков ("Локомотив Авиа")

Най-добър посрещач (ефективност) - Христо Колев

Най-добър изпълнител на сервис - Тодор Скримов

Най-добър нападател (успеваемост) - Лазар Бучков

Топреализатор на първенството - Мариян Наков

Най-добър блокировач (най-много блокади) - Костадин Гаджанов ("Пирин", Разлог)

Награда за спортсменство "Стефка Великова" - Мариян Наков