Светослав Гоцев приключи кариерата си с титла и сълзи

Дългогодишният волейболен национал Светослав Гоцев приключи кариерата си с мача, който неговият "Левски" спечели с 3:2 срещу "Нефтохимик" в Бургас.

Той донесе на "сините" трета поредна титла. Разбираемо, след последната точка центърът бе емоционален и не успя да сдържи сълзите си.

С "Левски" 35-годишният в момента Гоцев спечели освен трите златни медала в шампионата, също толкова суперкупи и една купа на България.

В чужбина роденият в Брезник волейболист играе във Франция, Русия, Италия, Иран и Германия, а у нас тръгва от "Пирин" (Разлог).