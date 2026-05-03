Светослав Гоцев приключи кариерата си с титла и сълзи

Светослав Гоцев не може да сдържи сълзите си. Снимка: Startphoto.bg

Дългогодишният волейболен национал Светослав Гоцев приключи кариерата си с мача, който неговият "Левски" спечели с 3:2 срещу "Нефтохимик" в Бургас.

Той донесе на "сините" трета поредна титла. Разбираемо, след последната точка центърът бе емоционален и не успя да сдържи сълзите си.

С "Левски" 35-годишният в момента Гоцев спечели освен трите златни медала в шампионата, също толкова суперкупи и една купа на България.

В чужбина роденият в Брезник волейболист играе във Франция, Русия, Италия, Иран и Германия, а у нас тръгва от "Пирин" (Разлог).

Светослав Гоцев не може да сдържи сълзите си.

