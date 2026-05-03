"Шалке 04" се завърна в Бундеслигата след победа срещу отбора на Илия Груев

Емблематичният за германския футбол "Шалке 04" се завърна в Бундеслигата.

Домакините от Гелзенкирхен биха в мач от 32-ия кръг на Втора лига у дома 1:0 с гол на капитана си Кенан Караман (15) "Фортуна" (Дюселдорф), в чийто щаб помощник е българският треньор Илия Груев.

Така "Шалке 04" има на върха в класирането 67 т. и не може да бъде изместен от едно от първите 2 места.

"Фортуна" е на 15-а позиция с 34 т.

16-ият "Магдебург" е с 33, а това място в крайното класиране праща на бараж срещу третия от III лига.

17-ият "Гройтер Фюрт" също има 33 т., последният "Пройсен" (Мюнстер) е с 28.

Всички те обаче са с мач по-малко от тима на Груев;