Преместиха старта на Никола Цолов в Маями и този от Формула 1

Стартовете в основните състезания на Формула 1 и Формула 2 в Маями бяха преместени заради гръмотевичните бури, които се очакват над Флорида. По американското законодателство, когато удари гръм на 8 мили от мероприятие на открито, то трябва да спре и всички да се покрият.

Така Никола Цолов потегля от 10-а позиция в 16,25 часа българско време. В събота той спечели по уникален начин спринтовото състезание.

Формула 1 пък ще стартира в 20 часа българско време, като от първа редица потеглят Андреа Кими Антонели с "Мерцедес" и Макс Верстапен с "Ред Бул".