Шампионката Стилияна Николова иска да е актриса, ще кандидатства в НАТФИЗ

Плачех от стрес, преди да изляза на състезание, признава тя

Стилияна Николова иска да се пробва като актриса. Шампионката по художествена гимнастика дори нарече план Б треньорската кариера в бъдеще, защото мечтае първо да опита на сцената.

Като малка съм участвала в различни постановки, дори към играла Баба Яга, разказа с усмивка красивата гимнастичка в "Тази неделя" по Би Ти Ви. Обичам да се показвам, признава тя.

Планира да кандидатства в НАТФИЗ, когато спре да се състезава, обяви тя.

Много плачех, преди да изляза да играя. Помня, че преди да изляза на първото ми европейското през 2020 г. - бях девойка, на топка оставаше едно момиче преди мен и започвам да плача, без да мога да се успокоя. От стрес. Госпожата ме прегърна, каза ми, че всичко ще е наред. Изиграх си съчетанието и станах вице европейска шампионка. На оставащия ми един уред вече бях много по-спокойна.

Това разказа още абсолютната европейска шампионка в художествената гимнастика. Успяла е да преодолее това, наложила си е и да не спазва ритуали и суеверия, преди да стъпни на килима.

Въпреки че живеят надалече, семейството й са нейните най-близки хора. Най-добрата ни гимнастичка в момента е родена и израснала в Египет. "Никога не ми е минавала през главата, че не съм българка", категорична е тя. Щастлива е, че тази седмица брат й е бил тук. Чуват се всеки ден, споделя с тях всичко. Имам много добра връзка и с личната ми треньорка Валентина Иванова, която буквално ми е втора майка, сподели още Стели.

Всеки ден е от 8,15 ч в залата, тръгва си към 5 следобед. Признава, че има дни, в които ти е мрачно, трудно се мобилизираш, но тогава си казва, че колкото по-бързо си свърши работата, толкова по-бързо ще се прибере.

Емоционално и физически я презарежда да е сред природата. Обичам да изляза в парка, усещам се как, докато чакам на червен светофар, съм зяпнала към планината и се любувам, разказва още шампионката.

За Баку, където взе 3 медала, прави равносметка, че е можело да е още по-добре, но все пак е доволна от това, че упоритият труд е дал резултат. На всички момиченца, тръгвали по този път, казва да не спират да вярват в себе си и в треньора. И че когато има постоянство, ще дойде успехът.