Потвърдиха топновината на "24 часа": Оттеглени са всички жалби срещу Лечева в БОК

Ищците Станка Златева, Белчо Горанов и Пламен Кръстев, чрез своите адвокати, са оттеглили исковите молби, оспорващи решенията на Общото събрание на БОК, проведено на 19-и март 2025 г. Така юридическият екип на Весела Лечева потвърди топновината на "24 часа" от събота. 

Очаква се съдебните състави да се произнесат с влезли в сила определения и Весела Лечева и членовете на Изпълнителното бюро на БОК да бъдат вписани в Търговския регистър. По този начин трябва да приключи съдебната сага, продължила повече от година, която затрудни работата на Българския олимпийски комитет и новото ръководство.

Тези важни стъпки целят възстановяване на институционалната стабилност и са правилна крачка за постигане на единство в българския спорт.

Весела Лечева благодари на членовете на Изпълнителното бюро, които отстояваха своите принципи и решения. Както и до момента тя и нейният екип ще бъдат открити в своите действия и ще информират своевременно спортната общественост и медиите за следващите стъпки.

