Нападател стана едновременно шампион с "Левски" и носител на купата в Полша

Юношата на "Левски" Борислав Рупанов стана вчера почти едновременно шампион на България със "сините" и носител на купата на Полша.

Столичният гранд си осигури снощи първа титла от 17 г. след 1:0 срещу ЦСКА 1948 пред пълните трибуни на "Герена".

Рупанов игра за "Левски" през първия дял от сезона и така му се полага златен медал. Нападателят записа 17 мача с 3 гола и 3 асистенции. В началото на годината бе продаден на "Гурник" за 300 000 евро.

Малко преди "синята" титла да стане факт, тимът от Забже спечели купата на Полша след 2:0 над "Ракув" във финала, игран във Варшава.

21-годишният Рупанов, който е младежки национал, не игра.