ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Национал ще играе отново в елита на Турция

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22777224 www.24chasa.bg

Нападател стана едновременно шампион с "Левски" и носител на купата в Полша

1500
Борислав Рупанов празнува купата с приятелката си Теодора Снимка: instagram.com/borislavrupanov/

Юношата на "Левски" Борислав Рупанов стана вчера почти едновременно шампион на България със "сините" и носител на купата на Полша.

Столичният гранд си осигури снощи първа титла от 17 г. след 1:0 срещу ЦСКА 1948 пред пълните трибуни на "Герена".

Рупанов игра за "Левски" през първия дял от сезона и така му се полага златен медал. Нападателят записа 17 мача с 3 гола и 3 асистенции. В началото на годината бе продаден на "Гурник" за 300 000 евро.

Малко преди "синята" титла да стане факт, тимът от Забже спечели купата на Полша след 2:0 над "Ракув" във финала, игран във Варшава.

21-годишният Рупанов, който е младежки национал, не игра. 

Борислав Рупанов празнува купата с приятелката си Теодора Снимка: instagram.com/borislavrupanov/

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Започва лицево разпознаване на мечките в Родопите (Видео)