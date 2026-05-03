Тодор Скримов продължава с "Левски"

36-годишният Тодор Скримов, който бе обявен за MVP на сезона във волейболното ни първенство, ще продължи да играе за шампиона "Левски". Това стана ясно след победата с 3:2 над "Нефтохимик" в Бургас, донесла трета поредна титла за "сините" и втора за посрещача.

„Много оспорван финал този сезон. Поздравления за състава на "Нефтохимик", който се противопостави сериозно. В ключовите моменти успяхме с повече опит. Имаме доста спечели такива мачове и това ни позволи да излезем от трудни моменти и да надделеем.

Младите състезатели в отбора заслужиха титлата с труда си, всеотдайните си тренировките всеки ден и с начина, по който ни помагаха. Напълно я заслужават, въпреки че не са се появявали доста често в игра, но когато имаха шансове ги оползотворяваха по най-добрия начин.

За мен мотивацията да се раздавам на игрището са по-младите в състава, които израстват покрай нас по-опитните, също така моите деца и семейството ми. Огромна мотивация за мен е да дам добър пример за човек и спортист, който никога не се отказва", сподели бившият национал