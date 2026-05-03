Зидан отказал на "Реал" през декември

Представители на „Реал" са влезли в контакт с бившия треньор на мадридчани Зинедин Зидан през декември миналата година, съобщава изданието AS.

Въпреки че напускането на Шаби Алонсо от отбора било предрешено, по това време не бил намерен идеален заместник. Поради тази причина треньорът заминал с тима за Саудитска Арабия за участие в Суперкупата на Испания. В крайна сметка решението е било взето в полза на Алваро Арбелоа.

На Зидан било предложено да застане начело на „белият балет" за трети път, но пречка се оказал вече поетият ангажимент да поеме националния отбор на Франция след напускането на Дидие Дешан това лято.

Зидан води "Реал" в периодите 2016 - 2018 г. и 2019 - 2021 г., като спечели 11 отличия.

Французинът е единственият треньор в историята, печелил Шампионската лига в три поредни години.