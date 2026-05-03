Драстични мерки взема полицията за днешното дерби в Пловдив

От 13,30 до 20,00 часа може временно да бъде спряно движението около Колежа

Сериозни мерки взема полицията за днешното дерби в Пловдив, което започва в 16,15 часа на стадион "Христо Ботев". Двата местни гранда се изправят един срещу друг пред екзалтираните си привърженици.

За недопускане на противообществени прояви ще следят екипи от областната дирекция на МВР и придадени сили от СДВР и Дирекция "Жандармерия".

Предвид очаквания засилен интерес и за да се избегне затруднение на пропускателния режим, полицията апелира зрителите да се възползват от по-ранното отваряне на вратите на спортното съоръжение – в 14,00 часа.

На изградените контролни пунктове служителите на реда ще осъществяват проверки за установяване на извършители на противообществени прояви, както и лица с наложени забрани за посещение на спортни мероприятия. До трибуните няма да бъдат допускани хора в нетрезво състояние или под въздействие на наркотици, както и носещи забранени предмети и вещи – огнестрелно оръжие, пиротехнически изделия, ножове, палки, боксове и др. Малолетни ще влизат само с пълнолетен придружител или след предварително попълнена декларация, която може да бъде изтеглена и от интернет. При охраната на мача ще бъде използвано видеонаблюдение и на заснети извършители на закононарушения ще бъде търсена отговорност.

Преди, по време и след приключване на дербито екипи от областната дирекция на МВР, СДВР и Дирекция "Жандармерия" ще следят за опазването на обществения ред на територията на Пловдив и ще реагират своевременно на всеки сигнал.

Засилено полицейското присъствие ще има в периметъра около стадион "Христо Ботев", като в диапазона от 13,30 до 20,00 часа е възможно да се наложи временно спиране на движението на моторни превозни средства в следните пътни участъци:

бул. „Източен", от кръстовището с бул. „Княгиня Мария Луиза" до кръстовището с бул. „Санкт Петербург";

ул. „Богомил", от кръстовището с бул. „Източен" до кръстовището с ул. „Лев Толстой";

ул. „Варшава", от кръстовището с ул. „Богомил" до кръстовището с ул. „Славянска";

ул. „Лев Толстой", от кръговото кръстовище с ул. „Димитър Ризов" до кръстовището с ул. „Богомил";

бул. „Цар Борис III Oбединител", в района на кръстовището с ул. „Света Петка";

ул. „Света Петка", от кръстовището с бул. „Цар Борис III Oбединител" до бул. „Княгиня Мария Луиза";

бул. „Княгиня Мария Луиза", от ул. „Света Петка" до бул. „Източен".

По повод заявени шествия от привърженици на двата отбора са взети мерки за тяхното осигуряване с полицейски съпровод:

Около 13,45 часа, от сборен пункт на пл. "Стефан Стамболов", фенове на домакините ще преминат по ул. "Княз Александър I", Централна поща, ул. "Света Петка", бул. „Княгиня Мария Луиза" и бул "Източен", за да стигнат до стадион „Христо Ботев".

В 14 часа към спортното съоръжение ще се насочат и поддръжниците на гостуващия отбор, които ще се движат по маршрута от стадион „Локомотив" – ул. „Лев Толстой" – ул. „Богомил".