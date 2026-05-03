Атанас Фурнаджиев: В биатлона работим с хора планинари, които си държат на думата. Във футбола не е така

Атанас Фурнаджиев е роден на 15 януари 1970 г. в Банско. Завършил е УНСС с бакалавърска степен "Счетоводство и контрол" и "Външно-търговска дейност".

От години е управляващ директор на "Мото-Пфое", като има и други бизнеси.

Във футбола влиза първо като член на Дисциплинарната комисия на БФС, а след това влиза в изпълкома и от години е вицепрезидент. Експерт е и в комисията по маркетинг към УЕФА. След това единодушно бе избран за президент на федерацията по биатлон и също така влезе в комисията по маркетинг на Международния съюз по биатлон.

Владее немски и английски език. Женен е и има четири деца.

- Г-н Фурнаджиев, очаквахте ли толкова успешна година за биатлона в България?

- Аз лично винаги съм го очаквал и съм го казвал неведнъж. Защото знаех отвътре какви усилия се полагат, как се тренира. Дори очаквах да има още по-голям успех. Очаквах, че Милена ще вземе и тя медал. Но при нея дойдоха тези здравословни проблеми, които я мъчат от декември месец. И продължават. Преди 10 дни отново бе на изследвания и дано най-накрая е изчистила тази инфекция.

Имахме и малшанс. Знаете, че стрелбата е от огромно значение. А физически бяхме подготвени по невероятен начин. Бягането ни бе на нивото на световните лидери. Един Владо Илиев на 39 години бе сред първите 10 на света. Но пропуските му попречиха да направи добро класиране.

- Има ли начин да се подобри този елемент?

- Ще трябва да се работи. Кабуков е един от най-добрите треньори по стрелба в света и като продължим с него, смятам, че ще подобрим много този елемент от биатлона. Сами видяхте какво постигна Лора на стрелбището. Значи и другите ще могат.

- Ще попречи ли това, че Волфганг Пихлер ще помага вече на австрийците?

- Вижте, той никога не е бил намесван в ежедневната работа. Той подготвя програмите, разглежда резултатите от тестовете и прави промени. Пихлер ще продължи да го прави и за България. Това е гарантирано. Ежедневната работа се върши от Кулбаков и неговия екип.

- Има обаче размествания в националния отбор. Как Владо Илиев реши да продължи да се състезава?

- Чувства се добре, чувства се във форма. Видя, че може. И има желание на продължи. Това само мога да го приветствам и се надявам, като в един момент реши да се откаже, да остане като треньор. Защото той е един от стълбовете на отбора и изключителен пример за младите как се работи и как се постигат успехи. Няма да скрия, че говорих с него да бъде нещо като играещ треньор Но за съжаление, в биатлона няма такова нещо. Или си треньор, или състезател.

- Появиха се обаче някакви противоречия и размествания.

- Няма нищо скандално. Всички решения, които взехме са гласувани на управителен съвет. Така имаме в крайна сметка мотивирани хора и в "А", и в "Б" отбора, както и на индивидуална подготовка като Василев. Преди началото на сезона ще направим контроли и в световна купа ще влязат най-подготвените. Независимо с кой отбор е тренирал.

- Омръзна ли ви да говорим за база в биатлона?

- Колкото и да си говорим, тя липсва. Тренираме в условия, които са далеч, далеч от това, което имат водещите нации по света. И въпреки това като резултати успяваме да се доближим до тях.

Това също води до напрежение. Все пак става въпрос за млади хора, които виждат какво се случва около тях. Как ходят по състезания, с какви екипи. И точно тук ни е силата. Ние не може да се сравняваме с една Германия например по нищо. Но в биатлона на олимпиадата имаме точно толкова медали, колкото нея.

- Не ви ли обърнаха някакво внимание след олимпиадата?

- Докато имаме такива правителства за по няколко месеца, трудно може да очакваме някой да ни обърне внимание, защото липсва последователност. Няма предвидимост в действията на министъра. Сега се надявам да имаме едно стабилно правителство и предвидим партньор, с когото да работим.

Ние сме пуснали писмо до сегашния министър и до съветника на премиера Димитър Бербатов от какво има нужда федерацията и се надяваме новият министър, който дойде, да обърне внимание и да помогне.

- А сегашният не помогна ли по някакъв начин?

- Помогна частично. На около 15% от това, което поискахме. Най-важното, което пожелахме, е един тренажор, който да се инсталира на Белмекен и може да се ползва от поне пет други спорта като ски, ски бягане, ориентиране и така нататък. Той е изключително нужен за подготовката. Тук става въпрос за нещо, което ще се ползва. Поискахме 12 нови пушки, получихме 2.

- Биатлонът е може би най-популярният зимен спорт у нас. Не е ли време да организираме някое голямо състезание?

- Ние можем. Стига да се промени прословутият Закон за горите. Банско има всички дадености да организира световна купа. Но за това е нужно да се построи една сграда, където да бъдат треньорите, медиите и така нататък. Дори не е нужно да се лее бетон. Спокойно може да е дървена, както някои в другите държави. Да, но законът забранява. Това е един казус, който от години виси над зимните ни курорти, но никой не си мърда пръста.

А сами видяхте какви съоръжения има в Доломитите. Които също са защитена територия.

Не се изисква много усилие. Просто да се свърши работа.

Със сигурност ще дойдат много българи на подобно състезание. И съм сигурен, че ако кандидатстваме, ще получим домакинство.

- Смятате ли, че бихме могли да вземем световна купа, след като имаме доста лоша история? Ще ни дадат ли?

- Категорично ще ни дадат.

- Вие как попаднахте в биатлона?

- Може да се каже, че отдавна съм. Още от Нагано, когато Катя Дафовска стана олимпийска шампионка. Тогава с Иван Славков бяхме там, а след това подарихме кола от фирмата, която управлявам.

След това при мен дойде майката на Благой Тодев, който бе талант. И ме помоли за пари, за да му купят пушка и ски.

И накрая дойде кризата, когато бе министър Радостин Василев, който влезе в конфликт с Дафовска. И бе оставил федерацията без пари. И тя дойде при мен и ми предложи. Каза, че е говорила с всички клубове и те ме подкрепят. Така стана.

Не може да си представите какво беше първия път, когато се качих на Белмекен да се запозная с отбора. Двама с еднакви дрехи нямаше. А става въпрос за национален отбор на България.

- Къде е по-лесно - в биатлона или във футбола?

- В днешно време футболът се прави с много пари. Без това няма как да стане. Организация и средства. Биатлонът е много по-компактен. И решенията се взимат по-лесно и с доста по-малко хора работиш. И то с хора, които са планинари. Които държат на думата си и са мъжкари. Във футбола не е съвсем така.

- Напоследък зачестиха отново атаките срещу БФС.

- Е, те не са спирали. Нищо ново под слънцето.

- Доволен ли сте от развитието на първенството? От нивото?

- От нивото не съм доволен и няма как да съм доволен. Иначе интрига има до последно. Получи се интересно първенство. Съдийските грешки станаха малко повече. Надявам се това да се елиминира.

- Но за това и БФС има вина. Днес назначаваме едни, утре - други.

- Това със сигурност е грешка на съдийската комисия. Виждаме ги тези неща и ще направим съответните корекции.

- Какво е бъдещето на националния отбор?

- За да имаме силен национален отбор, трябва да имаме поне петима играчи, които да са титуляри в отбори от петте топпървенства на Европа. Докато това не се случи, не трябва да има някакви огромни очаквания там. Това е свързано с изграждането на млади футболисти, знаете там каква е проблематиката. Тази година се направиха първите две стъпки. Едната е договорът с Double Pass. Тя ще мине през всички клубове и ще направи снимка на състоянието и най-важното - ще даде указания какво да се направи, че да се развива юношеският футбол. И съответно тези клубове, които изпълняват тези указания, ще бъдат стимулирани финансово от БФС. Другата стъпка е т. нар. академия за таланти на базата в "Бояна". От това лято в нея ще започнат да тренират деца, които ще бъдат водени и от националните селекционери, за да изградят един бъдещ гръбнак на националния отбор. Но нали разбирате, че всичко това ще отнеме години.

- Но мнозина смятат, че точно треньорите са един от големите проблеми на българския футбол. Какви треньори ще назначим в тази школа, че да изградят децата? Не е ли по-добре да си намерим такива в чужбина?

- Треньори, които са подходящи, които знаят и могат. Може да са българи, а може и да са от чужбина. Тепърва предстои решението кой ще отговаря за школата и всичко, което се случва в нея. Но със сигурност националните селекционери ще имат поглед към това, което се случва, и ще имат дума за методиката, по която ще се готвят тези млади таланти.

- Въведохте и едно правило за млад играч до 23 години от новия сезон, но клубовете не са доволни. Според Наско Сираков само ще се оскъпят нещата.

- Това е пътят. Трябва да го разберат всички. Клубовете трябва да разберат най-накрая, че няма да стане само с чужденци. Трябва да се даде път на младите ни играчи. Иначе който и да дойде да управлява футбола, ще се провали. Това е простата истина.