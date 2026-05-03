Мъри Стоилов: "Гьозтепе" не се плаши от никого и преследва мечтата си

Треньорът на "Гьозтепе" Станимир Стоилов коментира равенството 1:1 като гост на третия в турски елит "Трабзон". Домакините измъкнаха точка в продължението, въпреки че от края на първата част бяха с 10 човека.

Тимът на Мъри е 5-и 2 кръга преди края и се надява "Трабзон" или четвъртият "Бешикташ" да вземат купата, за да играе в Европа (Лига на конференциите).

"Гьозтепе" е отбор, който не се плаши от никого и винаги се стреми да играе с тази амбиция. Опитахме се да покажем това на терена по време на мача. Особено през първото полувреме го направихме много добре. Вкарахме гол, а след това имахме 2-3 добри възможности, които за съжаление не успяхме да реализираме.

През второто полувреме съперникът, въпреки че остана с 10 души, показа по-борбена игра. И в този период имахме възможности. Жалко е, че изпуснахме победата с гол в добавеното време. Беше мач, който искахме да спечелим, но това е футболът. "Трабзон е добър отбор. В момента съм разочарован, но едновременно с това мисля, че отборът показа на терена силните и добри качества на "Гьозтепе". Ние продължаваме да следваме мечтата си", каза Стоилов.