ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Еди Рама: Албания си осигурява дългосрочни доставк...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22778093 www.24chasa.bg

Ед Шийрън пя в съблекалнята на "Ипсуич"

1076

Музикалната суперзвезда Ед Шийрън отпразнува завръщането на „Ипсуич" във Висшата лига на Англия, изпълнявайки своята песен The A Team в съблекалнята заедно със старши треньора Кийрън Маккена и футболистите.

Британският певец е миноритарен акционер в клуба и редовно посещава стадион „Портман Роуд". Ед не успя да присъства лично при предишното изкачване в елита на отбора в елита преди сезон 2024/2025, тъй като по това време се намираше в Маями като част от световното си турне.

„Ипсуич" си осигури второто място в Чемпиъншип и автоматична промоция, след като разгроми „Куинс Парк Рейнджърс" с 3:0 в събота. Отборът събра актив от 84 точки в 46 мача на втората позиция.

Първи завърши "Ковънтри"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Започва лицево разпознаване на мечките в Родопите (Видео)