Ед Шийрън пя в съблекалнята на "Ипсуич"

Музикалната суперзвезда Ед Шийрън отпразнува завръщането на „Ипсуич" във Висшата лига на Англия, изпълнявайки своята песен The A Team в съблекалнята заедно със старши треньора Кийрън Маккена и футболистите.

Британският певец е миноритарен акционер в клуба и редовно посещава стадион „Портман Роуд". Ед не успя да присъства лично при предишното изкачване в елита на отбора в елита преди сезон 2024/2025, тъй като по това време се намираше в Маями като част от световното си турне.

„Ипсуич" си осигури второто място в Чемпиъншип и автоматична промоция, след като разгроми „Куинс Парк Рейнджърс" с 3:0 в събота. Отборът събра актив от 84 точки в 46 мача на втората позиция.

Първи завърши "Ковънтри"