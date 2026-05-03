Пукотевици, димки и нецензурни скандирания преди дербито в Пловдив (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мощно шествие на фенове на "Ботев" заля Пловдив два часа преди дербито с "Локомотив". Мачът от плейофите на втората четворка в Първа лига е от 16,15 часа на Колежа.

"Решихме да се завърнем към една от старите дерби традиции, а именно шествието от центъра на Пловдив", обясниха запалянковци. Те тръгнаха от общината и с песни и скандирания потеглиха към стадиона, охранявани от полиция.

"Нека всеки разбере, че "Ботев" играе! Нека всеки, който изпитва и минимални колебания, да се почувства принуден да се влее в жълто-черното море, което ще залее улиците ни", призоваха бултрасите.

По пътя се хвърлят димки и дори звучат нецензурни скандирания по адрес на другия клуб.

Преди, по време и след приключване на дербито екипи от областната дирекция на МВР, СДВР и Дирекция "Жандармерия" ще следят за опазването на обществения ред на територията на Пловдив и ще реагират своевременно на всеки сигнал.