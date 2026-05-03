Професионалната лига поздрави "Левски" за титлата и му пожела успех в Европа

Снимка: Йордан Симеонов

Българската професионална футболна лига (БФПЛ) поздрави "Левски" за спечелената титла в първенството. "Сините" си гарантираха първото място в първенството в събота, когато се наложиха с 1:0 над ЦСКА 1948.

"Българската професионална футболна лига (БФПЛ) поздравява ПФК "Левски" за спечелената шампионска титла на България.

Този успех е признание за труда, постоянството и професионализма на футболистите, треньорския щаб, ръководството и всички, които допринесоха за постигането на този резултат. Шампионската титла е най-високото отличие в българския клубен футбол и заслужава уважение като значимо спортно постижение. БПФЛ пожелава на ПФК "Левски" успешно представяне в европейските клубни турнири и достойна защита на името на българския футбол на международната сцена", се казва в поздравителния адрес.

