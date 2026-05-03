"Арда" и "Черно море" се занулиха в битката за участие в бараж

"Арда" и "Черно море" завършиха 0:0 в двубой от плейофната фаза на втората четворка в елита, игран в Кърджали.
Така варненци остават на върха в групата (5-о място в общото подреждане), бореща се за бараж за участие в квалификациите на Лига на конференциите с 48 точки. "Арда" е на 3-и (8-и) с 45.
За домакините пропуски направиха Бирсент Карагарен и Лъчезар Котев, а на два пъти добри намеси имаше и вратарят на гостите Кристиан Томов.
Селсо Сидни и Николай Златев пък пропиляха двете най-добри ситуации пред вратата на Анатолий Господинов.
Като цяло обаче головите положения и динамиката традиционни липсваха.