"Арда" и "Черно море" се занулиха в битката за участие в бараж

"Арда" и "Черно море" завършиха 0:0 в двубой от плейофната фаза на втората четворка в елита, игран в Кърджали.

Така варненци остават на върха в групата (5-о място в общото подреждане), бореща се за бараж за участие в квалификациите на Лига на конференциите с 48 точки. "Арда" е на 3-и (8-и) с 45.

За домакините пропуски направиха Бирсент Карагарен и Лъчезар Котев, а на два пъти добри намеси имаше и вратарят на гостите Кристиан Томов.

Селсо Сидни и Николай Златев пък пропиляха двете най-добри ситуации пред вратата на Анатолий Господинов.

Като цяло обаче головите положения и динамиката традиционни липсваха.