Учат зрителите как да се държат по пътя на “Джирото”

Специални съвети как да се държат край пътищата при преминаването на колоездачите ще получат зрителите по време на обиколката на Италия.

Задължителни изисквания на големите състезания по света по принцип няма, но тези, които успяват да си намерят място на най-интересните места, трябва да знаят основни неща. Най-важното е да не стъпват по шосето и да не пречат на колоездачите и къде имат право да посягат за празни бидони. Обичайна гледка е в участъци, където се очаква развръзка (например на тесен път по време на изкачване) феновете от двете страни да оставят пространство по асфалта, колкото да премине само един човек на велосипед. Протяганията на зрители (особено със знамена) са много опасни, защото може да се стигне до падания.

България е домакин на началото на 109-ото издание на “Джирото” (La Grande Partenza). Етапите са Несебър - Бургас, Бургас - Велико Търново и Пловдив - София. Изискванията на организаторите от RCS бяха два от етапите да са за спринтьори, а другият - за катерачи.

С наближаването на старта в официалните профили на “Джирото” пуснаха любопитен клип с компютърна анимация, в който любими герои като Батман и Човека паяк гледат записи от миналогодишната обиколка и признават, че нямат търпение да дойде 8 май, когато колоната ще потегли.

Със специални екипи за състезанието ще бъдат колоездачите на Soudal Quick-Step. Фланелките ще са в бяло като знак за дългогодишното партньорство с производителя Castelli. Фирмата отбелязва 150-годишния си юбилей.

По повод домакинството на страната ни на “Джирото” в понеделник в София ще бъде открита специална изложба “Колоезденето в София”. Организатори са Столичната община и “София - европейска столица на спорта”. Уникалните кадри, някои от които досега не са публикувани, ще може да се видят след 11 часа в градинката пред НДК.