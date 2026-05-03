Йоана Илиева с бронз за България на турнир с най-добрите сабльорки в света

Йоана Илиева записа ново отлично представяне в турнирите Гран При и завърши трета в надпреварата за Голямата награда на Република Корея в Инчон. В състезанието участваха всички най-добри сабльорки в света - 156 състезателки от 30 държави.

Йоана Илиева (Свечников) стартира в надпреварата директно във втория ден, тъй като е трета в световната ранглиста на Международната федерация по фехтовка. В първия кръг от елиминациите на най-добрите 64 тя победи Софи Лиу от САЩ с 15:6. В следващия кръг отстрани Хуеи Рао от Китай с 15:10. В двубоя за място сред най-добрите 8 Илиева победи Зузана Циезлар от Полша с 15:13. В срещата за място на почетната стълбичка българката се развихри и елиминира Сара Балцер от Франция с 15:4. В двубоя за място на финала Илиева отстъпи пред Мая Чембърлейн от САЩ със 7:15 и взе бронзовия медал.

При мъжете в конкуренцията на 177 състезатели от 38 държави Тодор Стойчев завърши на 96 място. В предварителния кръг на турнира възпитаникът на фехтовален клуб Свечников записа в групите 2 победи и 4 загуби. В предварителните елиминации той победи Куаниш Ергашбей от Казахстан с 15:14, след това отстъпи пред Дарил Хоумър от САЩ с 12:15 и зае 96 място в крайното класиране.

В турнира отново имаше силно българско присъствие при съдиите - международният съдия Васил Миленчев съдийства на полуфинала при мъжете.