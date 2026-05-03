Тунчев за головата "суша" на "Арда": Има някакво напрежение в отбора

Наставникът на "Арда" Александър Тунчев коментира домакинското нулево реми с "Черно море". След него кърждажлийци имат само 2 гола в последните 6 мача.

"След последните мачове има някакво напрежение в отбора. Срещу "Локомотив" (Пловдив) създадохме куп ситуации и не успяхме да вкараме. Хубаво е, че ги създаваме, така че аз вярвам, че ще излезем от тази ситуация.

Контролирахме мача, но след почивката се появи умора, темпото спадна и беше по-трудно. Бяхме отборът, който желаеше повече победата. Създадохме повече ситуации, но не ги завършихме по най-добрия начин. И през първото, и през второто полувреме предпоследният или последният удар ни изневери", каза Тунчев.

"Не допуснахме гол, но и не отбелязахме. Имахме доста атаки, които можехме да развием по много по-добър начин. В дефанзивен план съм доволен, но в офанзивен трябва да правим повече, ако искаме да си запазим позицията.

Трябват ни повече ситуации и да развием по-добре контрите. Някои пъти допускахме грешки, в други изпълнението не бе перфектно. Има малки детайли, които са много важни за нашето ниво. Не излиза ли добре последният пас, трудно може да се отбележи. Другото е при статични положения", сподели пък треньорът на "Черно море" Илиан Илиев.