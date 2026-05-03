Национал на България приближи до Бундеслигата "Елферсберг" с 2 гола и асистенция

Националът на България Лукас Петков продължи страхотния си сезон в Германия с 2 гола и асистенция при домакинската победа на неговия "Елферсберг" с 5:1 над "Падерборн" в 32-ия кръг на Втора бундеслига.

Успехът бе изключително ценен, защото бе срещу пряк конкурент за изкачване в немския елит. В същото време друг такъв - "Хановер", направи само 3:3 у дома с последния "Пройсен" (Мюнстер).

Така "Елферсберг" се изкачи от четвърто на второто място, което праща директно в Бундеслигата. В нея вече се завърна шампионът "Шалке 04" (титлата му стана факт след днешния мач на "Елферсберг"), а до края на сезона остават 2 кръга.

Тимът на Петков има 59 точки, а "Хановер" и "Падерборн" са с по 58.

В следващия кръг "Елферсберг" гостува на "Фортуна", в чийто щаб помощник е българският треньор Илия Груев. Тимът от Дюселдорф е 16-и, а тази позиция праща на бараж за оставане в дивизията срещу третия от III лига.

За финал на Петков и компания посрещат "Пройсен". Миналата година "Елферсберг" изгуби баража за Бундеслигата от елитния "Хайденхайм".

Лукас, чийто дядо е българин, има вече 13 гола и 8 асистенции за сезона.

Друг наш национал - Фабиан Нюрнбергер, не игра заради травма за "Дармщат", който падна 1:2 в Карлсруе. Така отборът му остана 5-и с 51 точки и вече няма шанс за призовата тройка.