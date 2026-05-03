Никола Цолов отпадна още на първия завой след удар от бивш съотборник

Никола Цолов нямаше късмет в основното състезание за Гран при на Маями от Формула 2.

Победителят в спринта и водач в генералното класиране потегли 10-и според мястото си в квалификацията, но бе ударен от бившия си съотборник Тасанапол Интрапувашак още в първия завой.

Пилотите потеглиха на мокро трасе и тайландецът, който е бивш съотборник на Цолов, не можа да намали и направо изхвърли Цолов от пистата. Повредите по автомобила на Никола се оказаха сериозни и състезателят на "Кампос рейсинг" бе принуден да излезе от кокпита и да се прибере в бокса.

Интрапувашак получи наказание от 10 секунди.