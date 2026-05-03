ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Агенти на Сикрет сървис задържаха мъж на голф игри...

Времето София 12° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22779159 www.24chasa.bg

Целият свят се прехласна по триумфа на "Левски"

3868
Футболистите на "Левски" хвърлят треньора си Хулио Веласкес във въздуха след спечелената шампионска титла. СНИМКИ: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

Целият свят отбеляза триумфа на домашната сцена на “Левски”. “Сините” попречиха на “Лудогорец” да станат единственият тим на планетата с 15 поредни титли.

Десетки издания от Европа и Южна Америка отбелязаха подвига на столичани.

В родината на треньора на “сините” Хулио Веласкес, Испания, пък се прехласнаха по свършеното от наставника и водения от него тим.

“Веласкес и неговият “Левски” прекъснаха “тиранията” на “Лудогорец” в България”, написа в голям материал едно от най-популярните спортни издания “Марка”.

“Веласкес сложи край на проклятието на “Левски”, пък написа вестник “Ас”.

Футболистите на "Левски" хвърлят треньора си Хулио Веласкес във въздуха след спечелената шампионска титла. СНИМКИ: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Започва лицево разпознаване на мечките в Родопите (Видео)