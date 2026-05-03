Целият свят се прехласна по триумфа на "Левски"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Целият свят отбеляза триумфа на домашната сцена на “Левски”. “Сините” попречиха на “Лудогорец” да станат единственият тим на планетата с 15 поредни титли.

Десетки издания от Европа и Южна Америка отбелязаха подвига на столичани.

В родината на треньора на “сините” Хулио Веласкес, Испания, пък се прехласнаха по свършеното от наставника и водения от него тим.

“Веласкес и неговият “Левски” прекъснаха “тиранията” на “Лудогорец” в България”, написа в голям материал едно от най-популярните спортни издания “Марка”.

“Веласкес сложи край на проклятието на “Левски”, пък написа вестник “Ас”.

