Златните медали на “Герена” след мача с “Лудогорец”

Феновете на “Левски” сътвориха истинско шоу след последния съдийски сигнал на двубоя с ЦСКА 1948, след което титлата бе узаконена. Но следващата седмица на “Герена” ще ври и кипи още повече. В събота “сините” приемат “Лудогорец”, а след срещата новите шампиони ще получат златните си медали и титлата. Тоест очаква се празник, какъвто у нас не е виждан от фенове в последните много години. Стадионът на “сините” пак ще се пръска по шевовете, а привържениците на столичани готвят и специална хореография, с която да се отпразнува така чаканата титла.

Иначе, парадоксално или не, “Левски” ще получи отличието пред погледа на тоталния хегемон от Разград. В последните 14 г. именно “Лудогорец” неизменно е първенец у нас. А точно “сините” са първият отбор, който успява да събори хегемонията му.

