Шампионската формула на “Левски” – опознали обстановката + няколко открития

Шампионската 6181 дни изминаха от последния път, в който "сините" триумфираха на родната сцена

Най-чаканата новина в България е факт - “Левски” отново е шампион на България. Точно 6181 дни (или 16 години, 11 месеца и 19 дни) изминаха от последния такъв триумф на “сините”, който бе през 2009 г. И така в музея на “Герена” скоро ще бъде доставена 27-ата титла на България.

Разбира се, няма как да минем и без символика между това как бяха завоювани последният и настоящия трофей. На 31 май 2009 г. Владимир Гаджев с номер 45 се разписа във вратата пред сектор “Б”, за да изравни резултата 1:1 срещу “Миньор” (Перник) и с тази точка “сините” узакониха титлата си. 17 години по-късно Марко Дуганджич (№45) отбеляза победното попадение за 1:0 над ЦСКА 1948, с което най-ценният трофей бе подпечатан през този сезон. А след мача домът на “сините” - “Герена”, буквално бе “запален” от близо 20-те хил. на стадиона. И купонът започна. И не е ясно кога ще спре, защото страданията на едно цяло поколение приключиха най-сетне.

Играчите на “Левски” са вдигнали на ръце своя треньор Хулио Веласкес, след като титлата бе узаконена.

И като говорим за настоящата кампания. От началото на футболната година у нас предвожданият от Хулио Веласкес тим бе най-постоянен. Газеше наред, понякога и с адски мъки, но както гласи клишето, това са шампионски победи - с по един гол разлика, отбелязан в заключителни минути. През сезона такива имаше не една и две. А и в един момент съдбата започна да си връща за всичките неща, които отне на “сините” във въпросния период от 17 г.

През цялото това време “Левски” наистина бе близо само веднъж до титлата, но я изпусна. После пък можеше да изчезне от картата и да фалира. Но се пребори. Както направи и сега на терена. Не с най-скъпата селекция. Не с най-големите заплати, които се дават. Но с правилна стратегия за играчи и разбира се, един уникален предводител - Хулио Веласкес.

Но да се върнем на шампионската формула на “сините”. Отборът се гради още отпреди Веласкес да пристигне, през зимата на 2025 г. Голяма част от основния състав на испанския тактик е в клуба преди него. Но играта им бе различна. Откакто спецът от Саламанка пое юздите, всички те се преобразиха.

Като започнем от Мустафа Сангаре, минем през един от най-важните в средата на терена - Гашпер Търдин, който дори бе отписан от предшественика на Веласкес. Но пък испанецът го научи да играе по невероятен начин и той е компютърът на терена за “сините”. И стигнем Евертон Бала, който разгърна пълния си потенциал и сега дели първото място по голове в шампионата - 17. А половината от тези попадения са победни.

“Герена” буквално пламна 10 секунди след като “Левски” подпечата своята 27-а титла у нас.

Постоянна константа, откакто са на “Герена”, пък са Кристиан Макун и Майкон. Централният бранител и крайният защитник са истински находки и е ясно, че пред тях е големият футбол.

И разбира се, най-голямото откритие, което идва в “Левски” именно под ръководството на Хулио Веласкес - Акрам Бурас. Алжирецът показа, че може да е и половин отбор, когато има нужда. Играе с лекота. Гази в центъра на терена. А и какви пасове раздава!

Но пък всеки един треньор знае, че шампион не се става с отбор от играчи, които никога не е играл по нашите ширини.

Марко Дуганджич, който вкара шампионския гол, завинаги ще остане в историята на “сините”, въпреки че най-вероятно след края на сезона ще си тръгне.

И Веласкес започна лека-полека да привлича футболисти, които са имали някога допир с т.нар. роден елит. Такива са капитанът Георги Костадинов, вратарят Светослав Вуцов, Оливер Камдем, Мазир Сула, Армстронг Око-Флекс, Хуан Переа и други.

Костадинов, истински лидер на терена, а и не само бе едно от първите нови попълнения за “сините”, откакто испанецът пое “Левски”. Халфът е врял и кипял по нашите терени - с екипите и на “Нафтекс”, “Лудогорец” и “Берое”. Вуцов пък дълги години бе в “Славия”, където доказа безспорните си качества. Оливер Камдем и Хуан Переа може и да дойдоха по-различно време от “Локо” (Пд), но бяха свикнали вече с обстановката у нас и бяха сред най-добрите на постовете си. Така бе и с Армстронг Око-Флекс, дошъл през зимата от “Ботев” (Пд). И на последно място, но не по-важност - Мазир Сула. Името му бе познато за феновете на “Левски”, преди да подпише, тъй като вече бе носил екипа на “Черно море”, при това доста успешно. И някак, както никога досега не се случваше, дошли от други родни тимове се напаснаха откритията и “Левски” стъпи там, където му е мястото - на върха. И по този начин химнът на Шампионската лига отново ще звучи на “Герена” след 17-годишно прекъсване.

“Тази ми е най-сладката, най-жадуваната, най-чаканата и със сигурност се надявам това да бъде един трофей, който да бъде един от многото занапред”, каза един от капитаните на “Левски” Георги Костадинов веднага след шампионския мач с ЦСКА 1948, за когото това е 4-а титла у нас, като предните му три са с “Лудогорец”.

Предводителят на “сините” Веласкес пък призна, че когато е подписвал своя първи договор с клуба, целта е била един ден “Левски” да бъде шампион.

“Невероятно е. 17 години без титла, 14 все шампион е един и същ. А това е известно в целия свят. Да покажем, че сме способни да прекратим тази хегемония, е невероятно. Точковата разлика, с която ставаме шампиони, е също невероятна. Много съм щастлив”, каза испанецът.

Веднага след всички ангажименти пък футболистите отидоха да празнуват. Купонът бе в столично заведение и продължи до късно. А играчите бяха с половинките си. Най-деен в купона бе донеслият титлата Марко Дуганджич, както и юношата на “сините” Асен Митков. Младият халф е бил на 4 годинки, когато “Левски” за последно става шампион.