Отменен гол на "Ботев" донесе победа 0:2 за "Локо"(Пд), фенове освиркаха съдията (Снимки, видео)

С играч по–малко и с червен и два жълти картона домакините загубиха от вечния съперник

Отменен гол за домакините на стадион "Христо Ботев" в Пловдив донесе победа на "Локомотив" в поредното градско дерби. Мачът от плейофите на втората четворка в Първа лига и завърши при резултат 0:2.

Гостите поведоха след точен удар на Жоел Цварц в 19-та минута, а в 74-тата "Ботев" изравни след попадение на Маскоте. Голът беше отменен от съдията, тъй като имаше засада. В добавеното време точен за "черно-белите" беше отново Цварц. Най-крайните фенове издигнаха плакат на Христо Ботев и зазвуча "Радецки"

Футболистите на "жълто-черните" останаха с играч по-малко след директен червен картон за Родригез Валоис. Последва втори картон, но този път жълт, за футболист на "Ботев". През целия мач привържениците на домакините освиркваха главния съдя Венцислав Митрев. В 62-та минута отново "Ботев" получи жълт картон за свой играч, а няколко минути по-късно съдията отсъди такъв и за футболист на "Локо".

Дербито както обикновено започна с нажежени страсти малко преди 16,15. "Жълто-черните" впечатлиха със силна хореография на терена. Те разгърнаха надпис "Пловдив е само наш". Около него се бяха наредили деца от ДЮШ "Ботев" (Пд), а след това футболистите на двата отбора излязоха на терена. Привържениците от източната трибуна пуснаха жълти димки и в този момент започна двубоят между двата отбора. Най-отявлените фенове издигнаха плакат на Христо Ботев и зазвуча "Радецки".

В края на дербито съдията определи 10 минути добавено време и тогава всички трибуни бяха заобиколени от жандармерията, която следи за спазването на реда.