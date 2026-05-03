Яник Синер отнесе Александър Зверев в Мадрид за рекорд

Яник Синер няма спиране.

Бившият скиор от Южен Тирол стана първият тенисист с титли от 5 поредни турнира "Мастърс 1000". На финала в Мадрид звездата от Италия отнесе 6:1, 6:2 Александър Зверев (Гер).

Синер започна серията си в Париж и я продължи в Индиън Уелс, Маями, Монте Карло и столицата на Испания. Единствената титла, която му липсва за пълен комплект от тази категория, е тази от домашния турнир в Рим, който започва след дни.

Шампион на всичките 9 "Мастърс 1000" поне по два пъти е само Новак Джокович.