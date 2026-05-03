"Манчестър Юнайтед" се класира за Шампионската лига с 3:2 над "Ливърпул"

След като пропусна Европа през този сезон, "Манчестър Юнайтед" вече е сигурен участник в Шампионската лига през следващия.

"Червените дяволи" победиха с 3:2 "Ливърпул" в дербито от 35-ия кръг на Висшата лига, играно на „Олд Трафорд".

С успеха "Юнайтед" вече има на третото място 64 точки и няма как да бъде изместен от шестия "Борнемут", който има 52 точки при 3 кръга до края (Англия има 5 квоти за Шампионската лига през следващата кампания).

"Ливърпул" остана четвърти с 58 точки.

Домакините откриха резултата още в 6-ата минута чрез Матеуш Куня, а Бенямин Шешко (14) реализира за 2:0.

След почивката "Ливърпул" изравни чрез Доминик Собослай (48) и Коди Гакпо (56). В 77-ата минута Коби Мейну донесе победата на манчестърци.