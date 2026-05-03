Треньорът на "Ботев" (Пд): По-добри сме, но "Локо" изигра дербито по-умно

Наставникът на "Ботев" Лъчезар Балтанов коментира домакинската загуба с 0:2 от "Локомотив" в третото пловдивско дерби за сезона.

"Емоционално изтощен съм, защото това, което говорихме, всичко се обърка в десетата минута. Да играеш с човек по-малко е много тежко за футболистите, но искам да ги поздравя, че вложиха всички сили. Горд съм от това, което направиха второто полувреме. Много неща се случиха. Тодор Неделев се контузи, отмениха ни гол. Днес всичко беше против нас. Да не забравяме къде бяхме в началото на сезона. Докато има шанс, ще се борим", заяви след срещата Балтанов и обърна внимание на червения картон на Емерсон Родригес и отменения гол заради засада на Франклин Маскоте.

"Няма как да не съм доволен, но не мога да приема постъпката на Емерсон. Освен това, не съм сигурен дали това е засада. Има си хора, които чертаят линиите. Ако голът беше зачетен, мачът можеше да се развие по друг начин. След това момчетата паднаха духом. През втората част изглеждаше сякаш ние сме с 11 души, а "Локомотив" с 10. Според мен, ние сме по-добрият отбор, а те може би изиграха мача по-умно", каза Балтанов.