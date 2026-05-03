Треньорът на "Лудогорец": Не изглеждаме като силен отбор, трябва да променим това

Пер-Матиас Хьогмо Снимка: Георги Палейков

Наставникът на "Лудогорец" коментира загубата от ЦСКА в София с 0:1:

"Много далеч сме от стандартите ни, както и от начина, по който исках да играем. Стартирахме лошо, допуснахме гол, но създадохме някои шансове. Качеството е непостоянно, не сме на необходимото ниво. Може би има и напрежение. Искаме повече от себе си. Енергията беше сравнително добра, но можем да бъдем много по-добри със сигурност.

Когато започнеш по този начин срещата, е много трудно. Имахме доста контузии. Започнахме с тези, които са най-свежи.

Имахме доста шансове, комбинирахме през центъра. Трябва да отбелязваме нашите положения. Допуснахме технически грешки и избързвахме в някои ситуации. Имаме проблеми.

Надявам се, че някои футболисти ще се завърнат след двубоя с "Левски". Имаме талантливи състезатели в академията и втория отбор. Нека първо да видим как ще се представим в последните 4 мача. Младите, които попадат в групата, могат да научат много.

Това не е достатъчно добро за "Лудогорец". Не изглеждаме като силен отбор, трябва да променим това."

