Кими Антонели спечели и в Маями, изравни рекорд

Кими Антонели финишира като победител в Маями под карирания флаг, развят от носителя на 22 титли от "Големият шлем" в тениса Рафаел Надал. Снимка: Ройтерс

Кими Антонели продължава с победите във Формула 1.

19-годишният италианец от "Мерцедес" спечели и Гран при на Маями, въпреки че не направи най-добрия старт. Но с отлична стратегия и постоянно темпо той остави зад себе си световния шампион Ландо Норис и Оскар Пиастри (и двамата от "Макларън"). 

Антонели стана едва третият пилот, който след дебютната си победа печели и следващите две състезания. Преди него това постигнаха Деймън Хил и Мика Хакинен. 

На старта носителят на 4 титли Макс Верстапен потегли отлично, но в опит да задържи реагиралия много бързо Шарл Льоклер ("Ферари") се завъртя. След инциденти с Исак Хаджар и Пиер Гасли излезе автомобил за сигурност. Верстапен веднага влезе за смяна на гуми и това бе правилен ход до последните обиколки. Тогава нидерландецът от "Ред Бул" бе настигнат от Джордж Ръсел ("Мерцедес"). Проблеми с автомобила и завъртане на Льоклер обаче позволиха на Макс да завърши пети. 

В генералното класиране Антонели води със 100 точки, Ръсел има 80. Следващият кръг е в Канада в края на месеца. 

