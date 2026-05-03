Петричев: Честита титла на "Левски", възползва се най-добре от тежката криза в "Лудогорец"

Изпълнителният директор на "Лузогорец" Ангел Петричев коментира срива на вече бившите шампиони след загубата от ЦСКА:

"Лудогорец" изпадна в дупка. След паузата за националните отбори виждаме един неузнаваем отбор. Анализираме причините. При всички случаи за нас ситуацията е необичайна, но е видно, че отборът е в тежка криза. Много са факторите, доста от тях ги знаем, но нито един от тях не е оправдание за представянето на тима.

"Лудогорец" се бори за честта си на първо място, защото това е клуб, който създаде традиция. Ще направим всичко възможно да изглеждаме по различен начин през следващия сезон. До края имаме още доста мачове и ще опитаме да завоюваме второто място. Би било хубаво, ако спечелим директна квота за Лигата на конференциите.

Очевидно трябва да си изпием горчивата чаша до дъното. Както сме се радвали 14 години на всички успехи, така трябва да бъдем достатъчно силни да понесем тежките моменти. Контузиите също бяха една от причините за моментното ни състояние, защото през почти цялата година не успяхме да разчитаме на основни играчи. За съжаление тази година бройката на контузените е доста голяма.

Честитя титлата на "Левски". Те бяха отборът, който успя да се възползва по най-добрия начин от нашето представяне. Имат заслужено право да се радват. Желая им успех в европейските клубни турнири и ще се сборим отново през следващия сезон.

Очакваме от спортно-техническия щаб да разберем причините за игровото състояние на "Лудогорец".

Парадоксът е, че направихме едно страхотно представяне в Европа, с което напомнихме за най-добрите си години. Чакаме да получим един обективен анализ за това, което се случи. Не бих искал тук под въздействието на емоции да давам оценки. Ще обсъдим ситуацията, за да видим как да се върнем на победния път", заяви Петричев.