Светослав Гоцев: "Левски" е идея и принадлежност, която ще нося в сърцето си завинаги!

Двубоят в Бургас срещу "Нефтохимик", спечелен от "Левски" с шампионско 3:2, бе последен за капитана на "сините" и дългогодишен волейболен национал Светослав Гоцев. На 35 г. централният блокировач, който направи успешна кариера във Франция, Германия, Италия, Иран и Русия, реши да сложи край на кариерата си.

"Искам от сърце да изразя благодарността си към всички фенове за непрекъснатата подкрепа във всеки миг! Благодаря и на нашите партньори за доверието и споделения път.

Вие сте съществена част от всичко, което успях да постигна. За мен е истинска чест и отговорност да бъда част от този отбор. "Левски София" не е просто клуб - това е идея и принадлежност, която ще нося в сърцето си завинаги!", сподели Гоцев.

С "Левски" той спечели 7 трофея за 5 сезона.От клуба го дариха със специална фланелка след триумфа в Бургас.

Друг лидер на шампионите - Тодор Скримов, ще продължи да играе за тях. 36-годишният посрещач бе избран за MVP на сезона, в който наниза над 100 аса.