"Реал" даде шанс на "Барса" да спечели титлата по най-сладкия начин

Винисиус Жуниор Снимка: Ройтерс

"Реал" (Мадрид) би като гост "Еспаньол" 2 :0 с попадения на Винисиус (55, 66) в среща от 34-ия кръг на Примера дивисион.

Така столичани не позволиха на "Барселона" още тази вечер да защити титлата си на Испания. Каталунският гранд има 88 точки на върха, а "Реал" е втори със 77. До края на сезона остават 4 кръга.

На 10 май "Барса" посреща мадридчани за Ел Класико и така имат шанса по най-сладкия начин да станат шампиони - с победа. Може и не чак толкова сладко - с ремин.

"Реал" пък при победа ще забави триумфа на вечния съперник, който в следващите 3 мача ще се нуждае от 2 т.

Винисиус Жуниор Снимка: Ройтерс

