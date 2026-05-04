“Левски” затвори с тайбрек и 3-те плейофа, за да стане шампион за 3-и път поред

“Левски” за трета година поред стана шампион на България в мъжкия волейбол.

Момчетата на старши треньора Николай Желязков (повечето от тях са наистина такива, защото “синият” клуб постоянно вкарва свои юноши в първия състав) се наложиха във финалната серия с 3:1 победи над носителя на купата на България. Така двата отбора държат трите трофея у нас. “Сините” са носители и на суперкупата.

“Левски” изигра 30 мача в редовния сезон и елиминациите. Спечели 26 от тях и загуби 4. Едно съвпадение се набива в очи и е доказателство, че “синият” тим има шампионски манталитет и умее да показва желязно хладнокръвие в трудни моменти.

В трите плейофа тази пролет столичният гранд стигна до краен успех след победа с 3:2 и съответно тайбрек. Така завърши вторият мач с Монтана, както и четвъртите срещу ЦСКА и “Нефтохимик”.

И още нещо - всички тези срещи бяха гостувания за “Левски”, което е още един утежняващ фактор редом с напрегнатите и равностойни битки. “Левски” показа, че под ръководството на Желязков умее да ги печели.