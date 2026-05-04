Трима приключват с "Лудогорец"

Трима приключват с “Лудогорец”

Треньорът на "Лудогорец" Хьогмо със Сон СНИМКА: STARTPHOTO.BG

Трима играчи категорично приключиха с “Лудогорец”. Става въпрос за Сон, Педро Нареси и Диниш Алмейда, чиито договори изтичат и няма да бъдат подновени.

Под въпрос е и оставането на треньора Пер-Матиас Хьогмо, който стана първият в историята без трофей за разградчани, които се разминаха със световния рекорд по поредни титли и останаха само с изравнен европейски. Хьогмо оцеля до края на сезона за изненада на цялата футболна общественост у нас.

Един от вариантите бил дори Станислав Генчев, който наскоро напусна столичния “Локомотив”, след като не успя да го вкара във втората четворка на първенството.

Треньорската кариера на Генчев стартира точно от “Лудогорец”, като на няколко пъти бе назначаван за временен наставник след уволнението на титуляря.

