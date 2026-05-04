Български талант най-резултатен пред рекордните 10 300 зрители на волейбол в САЩ

Кристиан Титрийски

Волейболният ни талант Кристиан Титрийски бе най-резултатен за драматична победа на "Хавай" в плейофа за влизане във финалната четворка на американското колежанско първенство.

Пред рекордната за NCAA публика от 10 300 зрители в Хонолулу тимът на 20-годишния диагонал се наложи с 3:1 (25:22, 24:26, 25:23, 32:30) над "Южна Калифорния" и си осигури квота за топ 4.

Титрийски завърши с 22 точки (3 аса).

В полуфиналите на националното първенство "Хавай" среща на 9 май в Лос Анджелис действащия шампион "Лонг Бийч" на друг "син" на Александър Къндев.



