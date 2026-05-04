Сър Алекс се чувства добре, но още е в болница

Сър Алекс Фъргюсън

Легендарният мениджър на "Манчестър Юнайтед" Сър Алекс Фъргъсън се възстановява, след като бе откаран в болница преди мача на "червените дяволи" срещу Ливърпул в неделя. Източник близък до треньора уверява, че 84-годишният специалист е "окей", като е под медицинско наблюдение.

Фъргюсън, който посещава редовно мачовете на тима у дома и навън, бе заснет да приветства гости на стадиона, преди да се почувства зле. В началото му е оказана лекарско помощ в тунела на стадиона, преди да бъде транспортиран в болница.

Актуалният мениджър на "Юнайтед" Майкъл Карик, който е играл под ръководството на Фъргюсън, призна, че е бил развълнуван от новината преди началото на срещата, но се надява победата с 3:2 над големия съперник да ободри бившия треньор. 

