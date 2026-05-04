Защитник на "Реал" под въпрос за световното

Ферлан Менди

Защитникът Ферлан Менди се контузи още в 14-ата минута при победата на "Реал" с 2:0 над "Еспаньол" в Барселона в мач от Ла Лига в неделя вечерта.

Трамвата може да сложи край на надеждите на бранителя за попадане в състава на Франция за световното първенство.

30-годишният Менди, който претърпя серия от контузии този сезон, игра за френския отбор на европейското първенство през 2024-а, но оттогава не е бил викан. Бранителят има само девет мача с "Реал" този сезон. Той се контузи в неделя, докато спринтираше към топката, и получи мускулна травма на десния крак.

От Мадрид все още не са разкрили подробности за степента на контузията.

