От "Ботев" искат отстраняване на ВАР съдията от пловдивското дерби

Привържениците на "Ботев" (Пловдив) бурно подкрепяха своите любимци през целия мач.

От ръководството "Ботев" (Пловдив) излязоха с официална позиция след градското дерби с "Локомотив4. В нея от управата поискаха пълния аудиозапис от ВАР-комуникацията на съдиите в дербито и отстраняване на Станимир Тренчев, който бе асистент за системата за видеоарбитраж.

От "Ботев" предявиха претенции към отмененото заради засада попадение на Франклин Маскоте в 74-ата минута, което не бе признато след близо 5-минутно преразглеждане на ситуацията с ВАР-системата.

"Ръководството на "Ботев" изразява своето сериозно възмущение и дълбоко безпокойство от решенията, взети чрез системата VAR по време на срещата срещу "Локомотив", при която бе отменено попадение за нашия отбор.

Представените визуализации и начертаните линии за засада будят сериозни съмнения относно тяхната коректност и обективност. Анализът на наличните кадри показва:

несъответствие на линиите с геометрията и перспективата на терена;

липса на прозрачност относно използваните точки за калибриране;

неяснота относно процеса и отговорното лице при позиционирането на линиите.

Особено притеснителен е фактът, че VAR съдията Станимир Тренчев е участвал и в други срещи на "Ботев", при които са налице спорни решения в ущърб на клуба, включително случаи на отменени попадения след VAR намеса, които предизвикаха сериозни реакции от страна на клуба и футболната общественост.

Още през ноември 2025 г. "Ботев" официално сезира БФС с искане същият съдия да не бъде назначаван на наши срещи поради съмнения за тенденциозност.

Същевременно следва да отбележим, че в публичното пространство са налични редица случаи и реакции от други клубове в българския футбол, свързани с решения при участието на съдия Станимир Тренчев, включително:

официална позиция на "Хебър", с която съдията бе обявен за нежелан за техни срещи след спорни VAR решения;
публично изразени съмнения от страна на "Арда" относно съдийството в техни мачове;

реакции от клубове от Втора лига, включително "Несебър", относно ключови съдийски решения;

публично изразени притеснения от страна на представители на "Берое" още при назначаването му за конкретни срещи.

Натрупването на подобни случаи и реакции от различни клубове създава обосновано усещане за повтаряемост и сериозно подкопава доверието в безпристрастността на съдийството и в работата на VAR системата.

С оглед гореизложеното, настояваме за:

Пълна, задълбочена и независима проверка на конкретната ситуация;

Публикуване на пълния аудиозапис от комуникацията между съдиите по време на VAR разглеждането;

Предоставяне на техническа информация относно процеса на калибриране и чертане на линиите;

Проверка за спазване на всички протоколи при използването на VAR системата;

Пълно отстраняване на съдията Станимир Тренчев от срещи на "Ботев";

Гаранции за прозрачност и еднакво прилагане на стандартите към всички клубове.

"Ботев" няма да приеме практики, които поставят под съмнение честността на състезанието и равнопоставеността между участниците.

Очакваме незабавни действия и конкретен отговор в кратък срок", гласи официалната позиция от "Ботев" (Пловдив).

