Неймар се сби с Робиньо-младши на тренировка

Бразилската звезда Неймар е бил в центъра на скандал по време на сутрешната тренировка на "Сантос" на 3 май, съобщава Globo.

34-годишният нападател е спънал 18-годишния халф Робиньо-младши, след което двамата са влезли в словесна престрелка. Неймар се ядосал, след като младокът го подминал и не отговорил на молбата на нападателя да "забави темпото".

Между тях последвала словестна схватка, по време на която Неймар бутнал и дори ударил халфа в лицето. По-късно Неймар разговарял с тинейдъжра на тренировъчното игрище и се извинил за емоционалната си реакция. Конфликтът, според съобщенията, е бил разрешен.

Представители на "Сантос" и агентите на Робиньо-младши отказаха коментар. Обкръжението на Неймар от своя страна заяви, че „не е запознато с въпроса".

Сантос ще играе срещу парагвайския "Реколета" на 6 май в мач от груповата фаза на Копа Судамерикана.