2 млн. души ругаят Пике на концерт на Шакира в Рио де Жанейро

Техник загина при монтажа на сцената за концерта на Шакира в Рио. КАДЪР: Инстаграм/shakira

На концерта на Шакира в Рио де Жанейро около два милиона нейни фенове обиждаха бившия защитник на "Барселона" Жерар Пике, съобщава Haberler.

Колумбийската певица изнесе безплатно шоу на плажа Копакабана и събра огромон брой зрители. По време на изпълнението си тя направи забележка, намекваща за чувствата си към бившия си партньор, бившия футболист на "Барселона" Жерар Пике: „Знаете ли, че в Бразилия има около 20 милиона самотни майки? Те трябва да работят усилено, за да издържат семействата си. Аз съм една от тях!"

Скоро някои от зрителите започнаха да скандират нецензурни думи в ритъм на музиката срещу Пике.

Пике и Шакира се разделиха през 2022 г. заради слухове за негова изневяра. Певецът има двама сина от бившия защитник. Испанецът обяви оттеглянето си от професионалния футбол през ноември 2022 г.

