Обявиха още 3 звезди за благотворителния мач на Стилиян Петров в Бургас

Марк Олбрайтън, Габриел Агбонлахор и Фил Бардсли ще се включат в "Мача на Надеждата", организиран от "Фондация "Стилиян Петров" на 6 юни в Бургас. Те ще играят за отбора на чуждестранните футболисти.

"Фондация "Стилиян Петров" има удоволствието да обяви имената на поредните трима футболисти, които ще подкрепят благотворителния "Мач на Надеждата" на 6 юни 2026 на стадион "Лазур" в Бургас. Към отбора на чуждестранните футболисти се присъединяват:

Марк Олбрайтън

Символ на работната етика и отдадеността, Марк Олбрайтън записва над 100 мача за Астън Вила, преди да стане ключова фигура във "футболната приказка" на Лестър Сити. С "лисиците" той печели историческата титла на Англия (2016) и Купата на Англия (2021). Бележи важни голове за Лестър в Шампионска лига. С над 300 мача във Висшата лига, той остава еталон за постоянство и един от най-уважаваните професионалисти на Острова.

Габриел Агбонлахор

Продукт на академията на Астън Вила, Габриел Агбонлахор е символ на скоростта, головия нюх и лоялността към бирмингамския клуб. Със своите 391 мача и 74 гола в елита, той остава една от най-значимите фигури в модерната история на Вила. Паметен в кариерата му е неговият "перфектен" хеттрик срещу Манчестър Сити през 2008 г. Има 3 мача за националния отбор на Англия.

Фил Бардсли

Възпитаник на Манчестър Юнайтед, Фил Бардсли е символ на мъжеството и безкомпромисната игра в защита. Най-силният му период е в Съндърланд, където записва 200 мача. С над 300 участия във Висшата лига, преминали още през Стоук Сити и Бърнли, той се утвърждава като един от най-твърдите бранители в Англия. На международно ниво защитава цветовете на Шотландия в 13 срещи", пишат представители на бившия национал.

Марк Олбрайтън, Габриел Агбонлахор и Фил Бардсли се присъединяват към впечатляващия списък от участници: Стилиян Петров, Димитър Бербатов, Мартин Петров, Красимир Балъков, Златко Янков, Димитър Димитров - Херо, Любомир Шейтанов, Неделчо Матушев, Стойко Сакалиев, Димитър Иванков, Радостин Кишишев, Александър Тунчев, Илиан Илиев, Георги Пеев, Емил Кременлиев, Мартин Камбуров, Валери Божинов, Джо Харт, Уес Браун, Якубу Айегбени, Джеймс Колинс, Стюърт Даунинг, Ричард Дън и Били Уингроув.