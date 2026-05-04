Григор Димитров вече е №170 в света

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се смъкна с още 33 позиции и вече е №170 в световната ранглиста.

34-годишният хасковец загуби в първия кръг на турнира от сериите „Мастърс 1000" в Мадрид от Адолфо Даниел Вайехо (Парагвай).

После в Екс-ан-Прованс (Фр) той записа първо участие на турнир от сериите „Чалънджър" след 14-годишна пауза, но отпадна още на старта от испанеца Пол Мартин Тифон.

Така Димитров регистрира най-ниското си класиране от 13 септември 2010-а, когато беше 190-и.

Шампионът от „Уимбълдън" и откритото първенство на САЩ при юношите за миналия сезон Иван Иванов се изкачи с едно място до рекордната в кариерата си 597-а позиция с 63 точки.

Италианецът Яник Синер затвърди първото си място в класацията с 14350 точки, след като спечели турнира в Мадрид. Испанецът Карлос Алкарас е втори с 12960, а финалистът в испанската столица Александър Зверев (Германия) остава трети с 5805 точки.