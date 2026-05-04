Упътване за начинаещи колоездачни запалянковци: Какво трябва да знаете, ако искате да гледате Giro d'Italia на място

Колоезденето е много по-различен спорт за наблюдаване от всички други и има доста специфични детайли. Хората, които искат да посетят първите три етапа на Giro d'Italia и да гледат отблизо състезанието, трябва да са наясно поне с някои от тях. Независимо, че по Евроспорт и НВО МАХ сънародниците ни, живеещи по маршрута на стартовете у нас, могат да гледат всяка секунда от състезанието от удобството на дома си, то си заслужава да се докоснете до това събитие и на живо. Всички етапи ще останат достъпни на запис в стрийминг платформата HBO Max в секция "Спорт", поне месец след финала на състезанието.

Важно за гледане на живо:

Зоните около старта и финала са затворени.

Местата, от които потеглят или на които финишират етапите, са затворени, при това от доста рано. До тях достъп имат само хора от организацията или такива с акредитации.

Не отивайте в последния момент. Така може да не видите нищо и най-добрите места вече да бъдат заети.

Пригответе се да ходите пеша. Ако искате да отидете на старта или на финала на някой етап, трябва да сте готови да ходите пеша - понякога и по-дълго. Обособени паркинги за публика няма, като те са заети от отборите, пресата или организаторите.

Близък контакт с колоездачите - такъв е възможен, основно около зоната, където паркират автобусите на отборите. Тя е отворена, основно на финалите (по-рядко и на стартовете).

Какво да правите и какво да не правите

Подкрепяйте състезателите, аплодирайте, викайте и се радвайте на колоездачния празник.

Не излизайте в средата на шосето, а ако сте го направили се изтеглете по-рано, а не в последния момент преди преминаването на колоната, защото можете да застрашите колоездачите.

Не оставяйте да висят торбички, презрамки на раници, фотоапарати и др., в тях може да се закачи някой колоездач.

Не пресичайте шосето, освен ако не сте се уверили, че няма колоездачи, които да идват с висока скорост Слушайте наставленията на стюардите (на стартовете и финалите).

Не опитвайте да вземете бидон (бутилка за вода) от някой състезател - нито от кошничката на велосипеда, нито от устата или ръката му. Попитайте и имате голям шанс да се сдобиете с такъв.

Много често след финал състезателите са още под влияние на адреналин или раздразнени; обикновено и реакциите им са по-изострени.

Ако сте в зоната с паркингите на автобусите НЕ ходете по средата на шосето и се оглеждайте за колоездачи, които се отправят към автобусите на своя отбор. Места, на които можете да гледате Giro d'Italia отблизо.

Предлагаме ви и основните точки на маршрута на трите етапа, от които ще можете да наблюдавате най-добре състезанието.

Етап 1

Старият град в Несебър: включително входа и покрай двете църкви; там е неутралната зона и колоездачите ще минават бавно, като могат да бъдат видени в непосредствена близост.

Бургас: ул. 24-ти черноморски полк, непосредствено до Морската градина; бул. Демокрация (минават два пъти - в началото (39-ти км) и в края на етапа (финал). Булевард Иван Вазов (отново в началото и в края на етапа) Покрай стадион "Черноморец" (минава се в началото и края.

Созопол: Завърта се обиколка от близо 22 километра около града. Едно от най-добрите места за наблюдаване на групата е Шофьорският плаж, където колоездачите ще бъдат в непосредствена близост. Преминава се през Дюни, както и близо до Нос Агалина, след което и през центъра на Созопол - покрай стадиона и по улица "Републиканска", над пристанището, покрай плаж "Златна Рибка".

Етап 2

Стартът се дава извън Бургас, след което колоната минава през Айтос (улица "Славянска") Карнобат - минава се по улица "Москва" Сливен - колоната минава по "Бургаско шосе", "Братя Миладинови", бул. "Цар Симеон" и ул. Димитър Пехливанов-Добрович". Проход "Вратник"/"Железни врата" Бяла Лясковец - минава се по главния път; преминава се по бул. "Христо Ботев", ул. "Манастирска", покрай стадиона и започва изкачването на Лясковски манастир. Шереметя Велико Търново - влиза се през ж.к. "Света гора", ул. Теодосий Търновски", ул. "Димитър Найденов", ул. "Сливница", под Балдуиновата кула, ул. Свети Климент Охридски", покрай парк „Мини България", площад "Цар Асен I", ул. "Никола Пиколо", ул. "Стефан Стамболов", финал на бул. "Васил Левски" пред Театъра.

Етап 3

Пловдив - неутрален старт на площад „Централен", преминаване тунела под Античния театър Пазарджик - ул. "Пловдивска", ул. "Генерал Гурко", бул. "България", ул. "Христо Касабвелев" Долна Баня - ул. "Търговска" Боровец Самоков - ул. "Цар Борис III", бул. "Искър", ул. "Софийско шосе", Язовир Искър Кокаляне - "Самоковско шосе" Панчарево "Самоковско шосе", "Цариградско шосе" - финал пред парламента.

Пожелаваме ви приятно гледане на трите "български" етапа на колоездачната обиколка на Италия и не забравяйте, че всяка секунда от състезанието, от старта до големия финал на 31 май пред Колизеума в Рим, можете да гледате единствено по Евроспорт и НВО Мах с коментар на български и с анализ от експерти като Йенс Фойт, Роби МакЮън и Албетро Контадор.

Припомняме Ви, че Warner Bros. Discovery (WBD) обяви преди няколко дни дългосрочно удължаване на своите ексклузивни права за излъчване на колоездачната обиколка на Италия за мъже и жени и останалите големи италиански шосейни колоездачни състезания за зрителите в Европа и САЩ. Според новото споразумение между WBD и RCS Sport връзката на WBD с „La Corsa Rosa", първия Гранд тур за сезона, гарантирано ще продълж над 30 години, след като Eurosport започна да излъчва състезанието на Стария континент още през 1998 г.