Баскетболистките на "Партизан" с Купата „Ваня Войнова“

Баскетболистките на "Партизан" спечелиха деветото издание на турнира в памет на Ваня Войнова. Девойките на водещата сръбска школа се наложиха на финала в столичната зала „Триадица" над домакините от „Славия" с 87:81. Надпреварата е в памет на на легендарната Ваня Войнова – едно от най-големите имена в историята на българския спорт.

Турнирът събра талантливи баскетболистки до 14 години от четири отбора – домакина Славия, сръбския "Партизан", гръцкия "Арис Солун" и "Бела вода Скопие" от Република Северна Македония. Събитието за пореден път показа, че паметта за големите личности в спорта се пази най-добре чрез играта, младите таланти и уважението към традициите.