БФС поздрави "Левски" за титлата

БФС поздрави "Левски" за спечелването на шампионската титла на България. "Сините" си гарантираха първото място в първенството в събота, когато се наложиха с 1:0 над ЦСКА 1948.

"Постижението е резултат от последователна работа, професионализъм и силен отборен дух през целия сезон. Титлата е заслужено признание за усилията на футболистите, треньорския щаб и ръководството на клуба.

Българският футболен съюз пожелава на ПФК "Левски" успешно представяне в европейските клубни турнири и достойна защита на името на българския футбол на международната сцена", се казва в изявление на БФС