Обявиха разширен състав за европейското до 22 г.

Селекционерът Даниел Пеев определи разширения състав на националния отбор на България за волейболисти до 22 години, който ще започне подготовка за предстоящото европейско първенство. Шампионатът ще се проведе в периода 29 юни - 4 юли в Албуфейра, Португалия, като българският тим ще се изправи срещу силната конкуренция на Франция, Италия и Чехия в груповата фаза.

Подготовката на отбора стартира на 4 май 2026 г. в Самоков, в комплекс „СамЕлион", където състезателите ще преминат през интензивен тренировъчен процес с цел оптимална форма за турнира.

В разширения състав попадат волейболисти, състезаващи се както в българското първенство, така и в чужбина, което придава допълнителна дълбочина и качество на отбора. Част от състезателите ще се присъединят към подготовката на по-късен етап поради различни ангажименти. Жасмин Величков и Димитър Добрев, които са част и от мъжкия национален отбор, ще се присъединят към селекцията под 22 години непосредствено преди началото на Европейското първенство, като точният период на включването им ще бъде уточнен съвместно между Джанлоренцо Бленджини и Даниел Пеев. Кристиян Титрийски ще се включи в средата на месец май след приключване на ангажиментите си в САЩ, а Николай Николаев ще се присъедини след края на републиканското първенство за юноши на 12 май.

Възможно е съставът да претърпи промени, като след края на републиканското първенство за юноши могат да бъдат повикани и допълнителни състезатели, показали високо ниво на представяне. Турнирът ще бъде наблюдаван лично от селекционера Даниел Пеев, което гарантира внимателен подбор и възможност за изява на най-добрите млади таланти.

Настоящият подбор е съобразен и с ангажиментите на състезателите в различните възрастови групи, което обяснява отсъствието на част от волейболистите от старша възраст, на които предстоят финали в републиканското първенство.

Състав:

Разпределители:

Виктор Жеков – Монтана Волей

Рангел Витеков – Берое 2016

Иван Узунов – Дея Спорт

Диагонали:

Кристиян Титрийски – Университет на Хавай

Марк Михайлов – Монтана Волей

Мартин Вълев – Добруджа

Посрещачи:

Жасмин Величков – Монца

Александър Къндев – Лонг Бийч

Константин Манолев – Пирин Разлог

Николай Иванов – Канту Италия

Огнян Христов – Дунав Русе

Централни блокировачи:

Николай Николаев – Левски София

Томислав Русев – Черно море

Костадин Козелов – Пирин Разлог

Константин Динов – Славия София

Александър Николов – Локомотив Авиа

Димитър Чавдаров – Славия София

Либеро:

Димитър Добрев – Левски София

Ясен Петров – Нефтохимик 2010

Жан Петров – Монтана Волей

Щаб:

Даниел Пеев – Старши треньор

Георги Петров – Треньор

Милен Богданов – Статистик - анализатор

Венислав Наумов – Кондиционен треньор

Цветан Василев – Физиотерапевт

Ивона Димитрова - Мениджър